Расположите элементы в порядке возрастание металических свойств: титан кальций калий
Химия
Расположите элементы в порядке возрастание металических свойств: титан кальций калий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ti , Ca , K титан, кальций, калий, металические свойства растут справа на лево и сверху вниз
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