Расположите события в хронологическам поррядке: а. последнее военное столкнове??ие Руси и Византии. б. принятие христианства на Руси. в. княжение князя Олега в Киеве. г. распад Тюрского каганата. д. покорение Хазарским к...
История
Расположите события в хронологическам поррядке: а. последнее военное столкнове??ие Руси и Византии. б. принятие христианства на Руси. в. княжение князя Олега в Киеве. г. распад Тюрского каганата. д. покорение Хазарским каганатом восточнославянских племен. Заранее большое спасибо!❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю честно через час скажу
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