Расположите события в хронологическам поррядке: а. последнее военное столкнове??ие Руси и Византии. б. принятие христианства на Руси. в. княжение князя Олега в Киеве. г. распад Тюрского каганата. д. покорение Хазарским к...

История

Расположите события в хронологическам поррядке: а. последнее военное столкнове??ие Руси и Византии. б. принятие христианства на Руси. в. княжение князя Олега в Киеве. г. распад Тюрского каганата. д. покорение Хазарским каганатом восточнославянских племен. Заранее большое спасибо!❤

Автор: Гость