Распредели слова по группам,в зависимости в какой части слова находится орфограм??а.(В) земле,(от)боли,налить,листик,сдуть,блузка,розочка,лейками.1)приставка,2)корень,3)суффикс,4)окончание
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Распредели слова по группам,в зависимости в какой части слова находится орфограм??а.(В) земле,(от)боли,налить,листик,сдуть,блузка,розочка,лейками.1)приставка,2)корень,3)суффикс,4)окончание
Ответ(ы):
Гость:
1 земле, 1от боли,2налить,
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