В 17 веке первым из царей послал русских людей учиться в европу...

История
В 17 веке первым из царей послал русских людей учиться в европу...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Борис Годунов. Борис первым (за сто лет до Петра I) из царей посылал русских людей учиться за границу.
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