Распредели словосочетания на две группы: «прич. + сущ*. » и «прич.*+ сущ.». задумавшаяся берёза; сломанная ребёнком; закрытое окно; замёрзший на улице. спасибо

Русский язык

Распредели словосочетания на две группы: «прич. + сущ*. » и «прич.*+ сущ.». задумавшаяся берёза; сломанная ребёнком; закрытое окно; замёрзший на улице. спасибо

Автор: Гость