Распредели словосочетания на две группы: «прич. + сущ*. » и «прич.*+ сущ.». задумавшаяся берёза; сломанная ребёнком; закрытое окно; замёрзший на улице. спасибо
Русский язык
Распредели словосочетания на две группы: «прич. + сущ*. » и «прич.*+ сущ.». задумавшаяся берёза; сломанная ребёнком; закрытое окно; замёрзший на улице. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С главным существительным - задумавшаяся береза, закрытое окно ( береза, окно - главные). С главным причастием - сломанная ребенком, замерзший на улице.
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