Распределите слова в 2 столбика в зависимости от того как можно сказать

Русский язык
Распределите слова в 2 столбика в зависимости от того как можно сказать
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Гость:
Мн и единственное число может быть?
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