Рассказ о одном из городов из сказки 1000 и одна ночь

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Рассказ о одном из городов из сказки 1000 и одна ночь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теории Хаммера, перевод персидского «Хезâр-эфсâне», постоянно переписываемый, разрастался и принимал, ещё при Аббасидах, в свою удобную рамку новые наслоения и новые прибавки, большей частью из других аналогичных индийско-персидских сборников (среди которых, например,  «Синдбадова книга») или даже из произведений греческих; когда центр арабского литературного процветания перенесся в  XII—XIII века из  Азии в  Египет, 1001 ночь усиленно переписывалась там и под пером новых переписчиков опять получала новые наслоения: группу рассказов о славных минувших временах  халифата с центральной фигурой  халифа Гаруна ар-Рашида ( 786—809), а несколько позже — свои местные рассказы из периода египетской династии вторых  мамелюков (так называемых черкесских или борджитских). Когда  завоевание Египта Османской империейподорвало арабскую интеллектуальную жизнь и литературу, то «1001 ночь», по мнению Хаммера, перестала разрастаться и сохранилась уже в том виде, в каком её застало османское завоевание.
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