рассказ с неопределёнными местоимениями

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рассказ с неопределёнными местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В  некотором царстве, в некотором государстве жил-был некто по прозвищу Авось. За что же он получил это имя? А вот за что: что-нибудь с кем-нибудь что-либо произойдет, он неизменно отвечает:"Авось пронесет!" Несколько лет тому назад случилась такая история.Кто-то темной ночью отчаянно стал стучать в дверь дома, где жил наш герой."Пожар!Горим!" "Небось,пронесет",-зевнул Авось и перевернулся на другой бок.Дальше произошло нечто страшное:кто-то вышиб дверь, выволок спящего Авося,через несколько минут он пришел в себя и воскликнул:"Я кое-что понял:вместо "авось", я сказал "небось" - вот в чем причина пожара!" Кто-нибудь понял что-нибудь?    
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