Расскажите: Как Герасим жил до появления Муму Описание каморки Герасима Заран??е спасибо ^_^
Литература
Расскажите: Как Герасим жил до появления Муму Описание каморки Герасима Заран??е спасибо ^_^
Ответ(ы):
Гость:
1)Во-первых, Герасиму было очень одиноко.Его отделили от привычной среды обитания, его родного дома. Следовательно он очень тосковал по дому,хотя виду не подавал.Так как он был немым и глухим, с ним никто не дружил,не общались с ним.Из-за этого он остро чувствовал одиночество и тоску по дому, чувствовал себя лишним среди других людей. 2)Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее -- не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика -- стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.
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