Расскажите о религиозных верованиях в Древней Месопотамии!!!

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Политеизм - вера во множество богов с разными покровительственными функциями. Они поклонялись множеству местных богов-покровителей, сопоставленных с различными явлениями природы, таких, как бог неба Ану, бог воды и покровитель города Эриду Энки, бог воздуха и покровитель г. Ниппура Энлиль, богиня земли Ки, богиня плодородия Инанна, бог Луны Нанну.