Рассмотри картину.опиши какой момент куликовской битвы на ней изображён
Окружающий мир
Рассмотри картину.опиши какой момент куликовской битвы на ней изображён
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разгар битвы, все к ней внимательно готовятся.
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