Рассмотри рисунки напиши названия тел живой и неживой природы
Окружающий мир
Рассмотри рисунки напиши названия тел живой и неживой природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льдина,бабочка,сосульки,цветок и облако не живые из них это:льдина,облоко,сосулька,облако
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