Рассмотри таблицу цен и ответь на вопрос: сколько придётся заплатить за покупку д??ух альбомов и трёх наборов с красками? Тетрадь в клетку 9 рублей.Тетрадь в линейку 11 рублей.Альбом 70 рублей.Набор Фломастеров 55 рублей.Набор ...

Математика
Рассмотри таблицу цен и ответь на вопрос: сколько придётся заплатить за покупку д??ух альбомов и трёх наборов с красками? Тетрадь в клетку 9 рублей.Тетрадь в линейку 11 рублей.Альбом 70 рублей.Набор Фломастеров 55 рублей.Набор цветных карандашей 48 рублей.Набор красок 80 рублей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*70=140 руб 80*3=240 руб 240+140=380 руб Ответ:380 руб
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