Рассмотри таблицу цен и ответь на вопрос: сколько придётся заплатить за покупку д??ух альбомов и трёх наборов с красками? Тетрадь в клетку 9 рублей.Тетрадь в линейку 11 рублей.Альбом 70 рублей.Набор Фломастеров 55 рублей.Набор ...

Математика

Рассмотри таблицу цен и ответь на вопрос: сколько придётся заплатить за покупку д??ух альбомов и трёх наборов с красками? Тетрадь в клетку 9 рублей.Тетрадь в линейку 11 рублей.Альбом 70 рублей.Набор Фломастеров 55 рублей.Набор цветных карандашей 48 рублей.Набор красок 80 рублей.

Автор: Гость