Сообщение на тему венерена мухаловка

Гость: Гость:

Дионея мухоловная (Dionaea muscipula), называемая также «Венерина мухоловка» — наиболее знаменитое растение-«хищник» на североамериканском континенте. Это единственный вид в роде.Взрослый экземпляр мухоловки (она ловит и усваивает не только мух, но и комаров, и других насекомых) обычно не превышает 15 см. По весне Венерина мухоловка цветёт белыми цветками на длинном цветоносе.Исконная среда обитания плотоядной дионеи — торфяные трясинные болота во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине (США). Венерины мухоловки растут в местности, получившей название «саванна» — состоящей из рельефных низинных «островков» площадью от 1 до 5 гектаров (в девственном виде их сохранилось не более полусотни).Ловушка Венериной мухоловки состоит из двух половинок-створок, отдалённо напоминающих своим строением раскрывающиеся раковины моллюсков. По краям створок идут два ряда зубчиков. По ободку створки, вдоль внутреннего ряда зубчиков ловушки располагаются железы. Они вырабатывают и выделяют приятно пахнущий нектар, привлекающий насекомых в ловушку. Каждая из двух внутренних плоских поверхностей ловушки дионеи снабжена тремя волосками-триггерами. Если насекомые в процессе поглощения нектара неоднократно коснутся этих волосков, то ловушка начинает закрываться.Сначала ловушка Венериной мухоловки только слегка прикрывается, и у насекомых есть возможность передвигаться взад-вперёд в пределах ловушки. Если насекомое маленькое, в принципе, у него есть шанс избежать плачевной участи быть съеденным и спастись, прошмыгнув через отверстие между зубцами. Когда такое происходит, у триггеров прекращается стимуляция — и ловушка снова раскрывается полностью (примерно через день). Этот механизм реагирования просто необходим дионее: именно он помогает предотвратить потерю времени на «ложное срабатывание» ловушки из-за посторонних помех (например, капли дождя, принесённые ветром палочки, веточки или хитиновые оболочки насекомых).Но если попавшийся в капкан ловушки дионеи жучок не смог из неё выбраться, то стимуляция триггеров продолжается, ловушка закрывается всё плотнее. Начинается процесс пищеварения. Из желёз, расположенных на внутренних поверхностях створок ловушки Венериной мухоловки, обильно выделяются пищеварительный сок — насекомое полностью тонет в этой жидкости. Ловушка остаётся закрытой в течение нескольких дней. Когда она, наконец, раскрывается, то на свет предстаёт только непереваренная хитиновая оболочка бывшего насекомого.Каждая ловушка Венериной мухоловки рассчитана примерно на три пищеварительных процесса, а затем она отмирает.Существуют две альтернативные гипотезы эффекта этого импульса. По одной из них эти клетки быстро выделяют ионы гидроксония в клеточные стенки, разрыхляя и вызывая их быстрое набухание путём осмоса. Согласно второй гипотезе, клетки во внутренних слоях лопастей и средней части листа быстро секретируют другие ионы, вода также выделяется в результате осмоса, что приводит к коллапсу клеток.Если добыча не смогла освободиться, она продолжает стимулировать внутреннюю поверхность лопастей листа, вызывая рост клеток. В конце концов, края листов смыкаются, полностью закрывая ловушку и формируя «желудок», в котором происходит процесс переваривания. Переваривание катализируется ферментами, которые секретируются железами в лопастях. Переваривание занимает приблизительно 10 дней, после чего от добычи остается только пустая хитиновая оболочка. После этого ловушка открывается и готова к поимке новой добычи. За время жизни ловушки в неё в среднем попадают три насекомых.Венерина Мухоловка отлично подойдет не только для украшения подоконника, но и для интересного введения Ваших детей в увлекательный и занимательней мир природы.Первый и самым распространенным заблуждением по поводу Венериной Мухоловки, является то, что ей требуется очень сложный уход, поскольку она родом из южных широт, что он очень требовательна к высокой температуре и влажности. На самом же деле, это растения родом из достаточно холодных северных широт, и они являются многолетниками..