Расставь знаки арифметических действий * : так что бы равенвство стало верным 8 4 9 =18 ,3 3 9 =1,6 4 8 =3

Математика

Расставь знаки арифметических действий * : так что бы равенвство стало верным 8 4 9 =18 ,3 3 9 =1,6 4 8 =3

Автор: Гость