Расставь знаки арифметических действий * : так что бы равенвство стало верным 8 4 9 =18 ,3 3 9 =1,6 4 8 =3

Математика
Расставь знаки арифметических действий * : так что бы равенвство стало верным 8 4 9 =18 ,3 3 9 =1,6 4 8 =3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:4*9=18 3*3:9=6 6*4:8=3
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