Расставьте запятые. Ольга вошла к Рябовскому (1) и (2) когда в передней снимала кал??ши (3) ей послышалось (4) как будто в мастерской кто-то тихо пробежал.

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Расставьте запятые. Ольга вошла к Рябовскому (1) и (2) когда в передней снимала кал??ши (3) ей послышалось (4) как будто в мастерской кто-то тихо пробежал.

Автор: Гость