Нужен срочно перевод (только не через переводчик ): Мою подругу зовут Камилла.Ей 12 лет.Мы с ней учимся в одном классе и сидим за одной партой .Когда она не приходит в школу ,мне скучно без нее. Она добрая и отзывчивая. Нам вм...

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Нужен срочно перевод (только не через переводчик ): Мою подругу зовут Камилла.Ей 12 лет.Мы с ней учимся в одном классе и сидим за одной партой .Когда она не приходит в школу ,мне скучно без нее. Она добрая и отзывчивая. Нам вместе весело и есть о чем поговорить. Мы часто созваниваемся и переписываемся.Я очень рада ,что у меня есть такая подружка .

Автор: Гость