Нужен срочно перевод (только не через переводчик ): Мою подругу зовут Камилла.Ей 12 лет.Мы с ней учимся в одном классе и сидим за одной партой .Когда она не приходит в школу ,мне скучно без нее. Она добрая и отзывчивая. Нам вм...
Қазақ тiлi
Нужен срочно перевод (только не через переводчик ): Мою подругу зовут Камилла.Ей 12 лет.Мы с ней учимся в одном классе и сидим за одной партой .Когда она не приходит в школу ,мне скучно без нее. Она добрая и отзывчивая. Нам вместе весело и есть о чем поговорить. Мы часто созваниваемся и переписываемся.Я очень рада ,что у меня есть такая подружка .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің дос қызым Kamilla.Ey 12 years.We сыныпта оны үйренуге және ол мектепке келіп .When сол үстелде отыруға, Мен онсыз ішім пысты деп аталады. Ол мейірімді және симпатикалық болып табылады. Біз бірге көңілді және туралы айту нәрсе бар. Біз жиі осындай дос бар екенін өте қуаныштымын шақыру және perepisyvaemsya.Ya.
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