Расстояние между пристанями A и B равно 60 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времен...

Математика
Расстояние между пристанями A и B равно 60 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 30 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 5 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+30) (х+5) =60 х2+5х+30х+150-60=0 х2+35х+90 D=1225-360=865 я честно не знаю, я хотел как уравнения решить)
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