Сочинить стихотворение о весне и апреле

Литература
Сочинить стихотворение о весне и апреле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна и после марта наступил апрель, но ты погоде всё ещё не верь
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