Рациональное уравнение х+1/х+5 + х-2/х-5=1 помогите пожалуйста
Алгебра
Рациональное уравнение х+1/х+5 + х-2/х-5=1 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди общий знаменатель (х-5)(х+5), (х+1)(х-5)+(х-2)(х+5)=х^2-25 и раскрой скобки)
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