Разберите по составу следующие слова: бессонные,французскую,находился

Русский язык
Разберите по составу следующие слова: бессонные,французскую,находился
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бес приставка, сон корень, н суффикс, ые окончание _ на приставка, ход корень, и суффикс, л суффикс, ся суффикс
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