Разберите по составу следующие слова: бессонные,французскую,находился
Русский язык
Разберите по составу следующие слова: бессонные,французскую,находился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бес приставка, сон корень, н суффикс, ые окончание _ на приставка, ход корень, и суффикс, л суффикс, ся суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Найди закономерность и вставь пропущенные числа вместо звёздочек. 1)3,6, * ,12,15. 2)3,6,12, * ,48. 3)3,6,9,15,24, * .
Окружающий мир
напиши сочинение из 7-8 предложений. 8 февраля в нашей стране отмечают день российс??ой науки. Почему для России важно развитие науки? 4 класс