Разбор слова по составу "обошёл"

Русский язык
Разбор слова по составу "обошёл"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обо-приставка. Шёл-корень.
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