Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать

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Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать

Автор: Гость