Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать

Информатика
Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать
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Автор: Гость
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Гость:
Принтер наверное я не очень уверена
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