Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать
Информатика
Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принтер наверное я не очень уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните главные и второстепенные члены предложения Погода стала меняться.Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака.Солнце нырнуло в тучи,...
Обществознание
Русский язык