Разливать-............ настоящие время,2-ое лицо, единственое число видеть-............. прошедшее время, единственое число, женский род. гнать-.......... настоящие время, 3-ое лицо, единственое число.
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Разливать-............ настоящие время,2-ое лицо, единственое число видеть-............. прошедшее время, единственое число, женский род. гнать-.......... настоящие время, 3-ое лицо, единственое число.
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Разливать - 1 спряжение Видеть - 2 спряжение Гнать - 2 спряжение
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