Задача средний возраст футбольной команды 18 лет. Одного игрока выгнали из-за применения грубой силы . из-за этого средний возраст команды стал 17 . Сколько лет тому кого выгнали?

Математика

Задача средний возраст футбольной команды 18 лет. Одного игрока выгнали из-за применения грубой силы . из-за этого средний возраст команды стал 17 . Сколько лет тому кого выгнали?

Автор: Гость