Задача средний возраст футбольной команды 18 лет. Одного игрока выгнали из-за применения грубой силы . из-за этого средний возраст команды стал 17 . Сколько лет тому кого выгнали?
Математика
Задача средний возраст футбольной команды 18 лет. Одного игрока выгнали из-за применения грубой силы . из-за этого средний возраст команды стал 17 . Сколько лет тому кого выгнали?
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Ответ : 18 лет тому кого выгнали
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