Разложите, пожалуйста, на множители x^4-12*x^3+36*x^2-32*x=0
Математика
Разложите, пожалуйста, на множители x^4-12*x^3+36*x^2-32*x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем за скобки переменную: Выражение в скобках приравниваем нулю и получаем кубическое уравнение: x³ - 12x² + 36 x - 32 = 0 Коэффициенты: a = -12; b = 36; c = -32; Q = ( a 2 - 3b ) = ( (-12) 2 - 3 × (36)) = 4 99. R = ( 2a 3 - 9ab + 27c ) = ( 2 × (-12) 3 - 9 × (-12) × (36) + 27 × (-32) ) = -8 5454 Следовательно, по методу Виета-Кардано, уравнение имеет три действительных корняx 1 = 8, x 2 = 2, x 3 = 2. Ответ:
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