Разложите, пожалуйста, на множители x^4-12*x^3+36*x^2-32*x=0

Математика
Разложите, пожалуйста, на множители x^4-12*x^3+36*x^2-32*x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем за скобки переменную: Выражение в скобках приравниваем нулю и получаем кубическое уравнение: x³ - 12x² + 36 x - 32  =  0  Коэффициенты: a = -12; b = 36; c = -32; Q  =  ( a 2 - 3b )   =  ( (-12) 2 - 3 × (36))   =  4 99. R  =  ( 2a 3 - 9ab + 27c )   =  ( 2 × (-12) 3 - 9 × (-12) × (36) + 27 × (-32) )   =  -8 5454 Следовательно, по методу Виета-Кардано, уравнение имеет три действительных корняx 1 = 8, x 2 = 2, x 3 = 2. Ответ: 

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