Реши 1809+124*340 что сначала + или *

Математика
Реши 1809+124*340 что сначала + или *
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно писать этот знак *
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?......
Ответить
География
Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два материка, две части света, два полуострова, два государства
Ответить
История
Почему надо защищать отечество? Приведите 3 примера из Российской истории защиты отечества (подробно)
Ответить
Алгебра
Двухзначное число умножили на сумму его цифр. Получили 814. Найдите это число.
Ответить
География
Напишите пожалуйста 10 самых крупных морей, заливов островов, архипелагов, полуостровов
Ответить