Разность где уменьшаемое частное чисел 9 000 и 3 а вычитаемое число 907

Математика
Разность где уменьшаемое частное чисел 9 000 и 3 а вычитаемое число 907
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9000*3-907=27000-907=26093
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