Разобрать по составу слова:спеша,дыша,наполнявшие,щурясь,колеблясь,отражал.
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Разобрать по составу слова:спеша,дыша,наполнявшие,щурясь,колеблясь,отражал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С приставка,пеш корень,а окончание; дыш корень,а окончание щуря корень ,сь суффикс отражал корень
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