Разобрать слова по составу холодном полосатый скворушка
Русский язык
Разобрать слова по составу холодном полосатый скворушка
Ответ(ы):
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ХОЛОДНОМ - прилагательное окончание ОМ Корень ХОЛОД Суффикс Н Основа ХОЛОДН ПОЛОСАТЫЙ - прилагательное Окончание ЫЙ Корень - ПОЛОС Суффикс - АТ Основа ПОЛОСАТ Скворушка - существительное Окончание А Корень СКВОР Суффикс УШК Основа СКВОРУШК
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