Математика 5 класс помогите! составьте выражение для решения задачи и найдите его значение. из посёлка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист. Определите какое расстояние между ними будет через 10 ...

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Математика 5 класс помогите! составьте выражение для решения задачи и найдите его значение. из посёлка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист. Определите какое расстояние между ними будет через 10 минут, если скорость пешехода - 70м/мин, а велосипедист за 1 минуту проезжает 160м.

Автор: Гость