Математика 5 класс помогите! составьте выражение для решения задачи и найдите его значение. из посёлка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист. Определите какое расстояние между ними будет через 10 ...
Математика
Математика 5 класс помогите! составьте выражение для решения задачи и найдите его значение. из посёлка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист. Определите какое расстояние между ними будет через 10 минут, если скорость пешехода - 70м/мин, а велосипедист за 1 минуту проезжает 160м.
Ответ(ы):
Гость:
S=V*T, где s- это расстояние, v-это скорость, t- это время: 1.) 160*10=1600(м) или 1км600м проехал велосипедист за 10 мин. 2.) 70*10=700 (м) прошел пешеход за 10 мин. 3.) 1600-70=900(м) расстояние между ними через 10 мин. Ответ: 900 м.
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