Пж помоги. после смерти бориса гордунова следующим царём стал . а )василий шуйский . б ) его сын фёдр . г ) михаил романов ) д ) алексей михайлов

История

Пж помоги. после смерти бориса гордунова следующим царём стал . а )василий шуйский . б ) его сын фёдр . г ) михаил романов ) д ) алексей михайлов

Автор: Гость