Пж помоги. после смерти бориса гордунова следующим царём стал . а )василий шуйский . б ) его сын фёдр . г ) михаил романов ) д ) алексей михайлов
История
Пж помоги. после смерти бориса гордунова следующим царём стал . а )василий шуйский . б ) его сын фёдр . г ) михаил романов ) д ) алексей михайлов
Ответ(ы):
Гость:
После смерти Бориса Годунова следующим царём стал его сын Фёдор
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