В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?
Математика
В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?
Ответ(ы):
Гость:
12*15=180 180-96=84 спальных мест в 1 вагоне 180
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