В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?

Математика

В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?

Автор: Гость