В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?

Математика
В первом поезде 12 вагонов, во втором- 15 вагонов. В первом поезде на 96 спальных мест ??еньше, чем во втором. Сколько спальных мест в каждом вагоне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*15=180 180-96=84 спальных мест в 1  вагоне 180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Что люди делают в горах
Ответить
Українська мова
Написати запрошення на новий рік для друга
Ответить
Русский язык
Глубоко внизу на Мостовой
Ответить
Алгебра
Пожалуйста СРОЧНО никто не может решить упростить выражение (x+Y ^2) ^2-(y ^2-2)(y ^2+2)-2xy и найдите его значение при x= -5 отвечу благодарност...
Ответить
Математика
Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 с...
Ответить