Ре...кие про...ки на шоссе ?Как написать и проверить?

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Ре...кие про...ки на шоссе ?Как написать и проверить?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Редкие(Редок), Пробки(Пробочка)
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