Readln и writeln Read и write Что из них функция, а что процедура Срочно!

Информатика
Readln и writeln Read и write Что из них функция, а что процедура Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция это то что возвращает результат.  y=f(x) Процедура просто выполняется ничего не возвращает print(s) да самом деле это все процедуры Readln и writeln Read и wrесли если мы говорим о старом паскале Если говорить о PascalABC то a:=Read('a=') уже функция, соответственно и ReadLn
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