Readln и writeln Read и write Что из них функция, а что процедура Срочно!

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Функция это то что возвращает результат. y=f(x) Процедура просто выполняется ничего не возвращает print(s) да самом деле это все процедуры Readln и writeln Read и wrесли если мы говорим о старом паскале Если говорить о PascalABC то a:=Read('a=') уже функция, соответственно и ReadLn