Readln и writeln Read и write Что из них функция, а что процедура Срочно!
Информатика
Readln и writeln Read и write Что из них функция, а что процедура Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция это то что возвращает результат. y=f(x) Процедура просто выполняется ничего не возвращает print(s) да самом деле это все процедуры Readln и writeln Read и wrесли если мы говорим о старом паскале Если говорить о PascalABC то a:=Read('a=') уже функция, соответственно и ReadLn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Разгадайте ребус и напишите для чего предназначено это устройство. Помогите пожа??уйста. Сильно туплю не могу разгадать
Русский язык
Подчеркните главные и второстепенные члены предложения Погода стала меняться.Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака.Солнце нырнуло в тучи,...
Обществознание
Русский язык