Ребят, даю 60 баллов) помогите сделать задание . 8 класс

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Ребят, даю 60 баллов) помогите сделать задание . 8 класс
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