В треугольнике ABC стрроныAC и BC равны 5,AB=2 под корнем 21.найдите sin A
Геометрия
В треугольнике ABC стрроныAC и BC равны 5,AB=2 под корнем 21.найдите sin A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как две стороны треугольника равны, то это равнобедренный треугольник с основанием AB. Опустим высоту (которая является также и медианой) из вершины C на основание, точку переcечения высоты с основанием назовём O. AO = 2√21 / 2 = √21 (из определения медианы). По теореме Пифагора находим CO: CO = √(25 - 21) = 2. Теперь мы можем найти sin(A) = 2 / 5 = 0.4 Ответ: 0.4
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