ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО НАДО... 1. Что называется решением системы уравнений? 2. Какая система уравнений называется совместной, несовместной? 3. Какая система уравнений называется определенной, неопределенной? 4. Какая ...

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1)Решением системы линейных уравнений называется совокупность чисел с1, c2, …, cn, подстановка которых вместо x1, x2, …, xn соответственно (х1 = с1, x2 = c2, … xn = cn) обращает каждое уравнение системы в верное числовое равенство 2)Система линейных уравнений типа: a11x1 + a12x2 + … + a1 = b1, a21x1 + a22x2 + … + a2= b2, . . am1x1 + am2x2 + … + am = bm. называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение. Иначе она называется несовместной. При чем, система называется определенной, если она имеет единственное решение; если же у нее есть хотя бы два различных решения, то она называется неопределенной. 3)Определенной называется система уравнений, если она имеет единственное решение. Неопределенной называется система уравнений, если она имеет бесконечное множество решений.