Чему равна погрешность прибора?
Физика
Чему равна погрешность прибора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погрешность прибора равна 1 делению этого прибора Например: линейка с мм и см У нас ... равна 13 мм ...=(13+-1)см (+- это один знак, минус пишется под плюсом)
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