Ребят,помогите ,8 строчек,даю 20 баллов!!!
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Ребят,помогите ,8 строчек,даю 20 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменения в следствии по делу;в следствие вмешался прокурор;в следствии засухи;впоследствии всё разъяснилось;внёс изменения в продолжении книги;в продолжении всего вечера;узнаете в продолжении книги;оказался в течении бурной реки;в течении тысячелетия;вошёл в течение реки;внёс коррективы в заключении книги;в заключении сочинения подведу итог;в заключении отметим следующие;томится в заключении;
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