Ребят,помогите ,8 строчек,даю 20 баллов!!!

Русский язык
Ребят,помогите ,8 строчек,даю 20 баллов!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменения в следствии по делу;в следствие вмешался прокурор;в следствии засухи;впоследствии всё разъяснилось;внёс изменения в продолжении книги;в продолжении всего вечера;узнаете в продолжении книги;оказался в течении бурной реки;в течении тысячелетия;вошёл в течение реки;внёс коррективы в заключении книги;в заключении сочинения подведу итог;в заключении отметим следующие;томится в заключении;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Слово в котором буква L не читается
Ответить
Биология
Почему ферменты могут работать
Ответить
Математика
Найти площадь поверхности правильной треугольной пирамиды, у которой высота равна 10см, сторона основания 8 см
Ответить
Русский язык
Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритны...
Ответить
Геометрия
Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Ответить