Почему ферменты могут работать
Биология
Почему ферменты могут работать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что они синтезируются клетками организма и начинают катализировать химические реакции в нем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти площадь поверхности правильной треугольной пирамиды, у которой высота равна 10см, сторона основания 8 см
Русский язык
Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритны...
Геометрия
Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Химия
Вставьте пропущенные слова : а) вода ... 10 моль; б) ацетон массой 5 г ... ; в) сера ... 6 кг ; г) олово ... 7,3 г/ см кубический
Русский язык