Найти площадь поверхности правильной треугольной пирамиды, у которой высота равна 10см, сторона основания 8 см
Математика
Найти площадь поверхности правильной треугольной пирамиды, у которой высота равна 10см, сторона основания 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамида есть,в данном случае, прямоугольный треугольник.Формула нахождения площади S = 1/2 * ah,где h - высота a основание,к которой проведена высота, то есть S = 10*8 = 80 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритны...
Геометрия
Из вершины прямого угла С треугольника АВС проведена высота СН. Угол В равен 60 гра??усов , СН = 12см. Найдите АС. СРОЧНО!!!!!
Химия
Вставьте пропущенные слова : а) вода ... 10 моль; б) ацетон массой 5 г ... ; в) сера ... 6 кг ; г) олово ... 7,3 г/ см кубический
Русский язык