Речь великая сила она убеждает обращает принуждает. После слова "сила" двоеточие или тире?

Русский язык
Речь великая сила она убеждает обращает принуждает. После слова "сила" двоеточие или тире?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Речь- великая сила, она убеждает, обращает, принуждает.  тире после речь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО ИЛИ МЕНЯ С ТЕХА ПОГОНЯТ!!!! Найти неопределенные интегралы методом п??дстановки. 1.Интеграл(8x-4)^3 dx 2.Интеграл(12x^3 + 5)/3x^...
Ответить
Математика
Найти наименьший корень уравнения: 10х/х2(в квадрате)-19=3
Ответить
Физика
Жидкость поднялась на 4, 25 мм по капиллярной трубке диаметром 0,6 мм. Коэффициент по??ерхностного натяжения 0,071 н / м. Найдите плотность жидкости.
Ответить
Қазақ тiлi
Диолог на казахском языке в спортивном магазине
Ответить
Обществознание
В каких значениях употребляется слово рынок
Ответить