Речь великая сила она убеждает обращает принуждает. После слова "сила" двоеточие или тире?
Русский язык
Речь великая сила она убеждает обращает принуждает. После слова "сила" двоеточие или тире?
Ответ(ы):
Гость:
Речь- великая сила, она убеждает, обращает, принуждает. тире после речь
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