Реченя про героїчне минуле українського народу
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Реченя про героїчне минуле українського народу
Ответ(ы):
Гость:
Ще в ранньому дитинстві Тарас Шевченко проймався глибоким захопленням від славного і героїчного минулого українського народу.
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