Реферат на тему "Колониальные захваты Англии"

Гость: Гость:

Волжский 2000 Великие географические открытия и возникновение колониальной системы. Эпоха великих географических открытий охватывает два с лишним столетия (с начала XV до середины XVII в.). Далекие морские путешествия стали возможны во второй половине XV в. в результате значительных успехов в науке и технике. Великие географические открытия безмерно расширили географический кругозор европейцев, до XV в. ограниченный лишь частью Евразии и Северной Африкой, расшатали средневековую систему географических представлений, оказали революционизирующее влияние на развитие общественной мысли, науки и техники. Освоение новых торговых путей и стран, ограбление вновь открытых земель способствовали развитию процесса первоначального накопления капитала в Европе, положили начало созданию колониальной системы капитализма, складыванию мирового рынка. Главные торговые пути передвинулись из Средиземного моря в Атлантический океан. Однако последствия колонизации и завоевания новых земель были неоднозначными для народов метрополий и колоний. Результатом колонизации явилось не только освоение новых земель, оно сопровождалось чудовищной эксплуатацией покоренных народов, обречение на рабство и вымирание. В ходе завоевания были разрушены многие очаги древних цивилизаций, нарушен естественный ход исторического развития целых континентов, народы колонизованных стран были насильственно втянуты в формирующийся капиталистический рынок и своим трудом ускорили процесс становления и развития капитализма в Европе. Пионерами Великих географических открытий стали в XV в. страны Пиренейского полуострова – Испания и Португалия. В XVI и в XVII в.в. к ним присоединились Англия, Голландия и Франция. Темп заморской экспансии нарастал по мере развития нового, капиталистического способа производства в недрах феодальной формации; развитие это требовало всемерного расширения рынка и непрерывных поисков новых источников первоначального накопления. В самой Западной Европе подобные возможности были ограничены, “скачок” в дальнейшем развитии капиталистического производства мог быть обеспечен лишь за счет неисчерпаемых богатств внеевропейских стран. Торговая и колониальная экспансия Англии в XVI-XVII вв. Несмотря на свое удобное островное положение, Англия не была в числе лидеров в начале эпохи Великих географических открытий. Правда, еще в 1496 г. итальянцы Джованни и Себастьяно Каботто (Кабот) предложили Генриху VII исследовать в интересах английской короны неизвестные земли в "западных, восточных и северных морях". Целью их поисков был северо-западный или северо-восточный путь в Индию. В 1496/97 гг. они обследовали побережье Северной Америки и район Ньюфаундленда, открыв для Англии богатейшие рыбные промыслы. Экспедиция в северо-восточном направлении была предпринята только в 1553 г. под предводительством Ф. Уиллотби и Р. Ченслера. Они и снарядившие корабли пайщики надеялись добраться по морям и Ледовитому океану в Индию и Китай. Однако, обогнув Скандинавию, английские корабли замерзли во льдах недалеко от устья Северной Двины в районе Холмогор. Оттуда Р. Ченслер добрался до Москвы и был представлен Ивану IV, после чего между Англией и Московией установились активные дипломатические и торговые отношения. Тем не менее, англичане не отказались от поиска пути в Индию: в своем стремлении на восток они достигли устья Оби и побывали в Сибири, но сочли дальнейшее продвижение бесперспективным.