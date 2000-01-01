Реферат на тему "Колониальные захваты Англии"
История
Реферат на тему "Колониальные захваты Англии"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волжский 2000 Великие географические открытия и возникновение колониальной системы. Эпоха великих географических открытий охватывает два с лишним столетия (с начала XV до середины XVII в.). Далекие морские путешествия стали возможны во второй половине XV в. в результате значительных успехов в науке и технике. Великие географические открытия безмерно расширили географический кругозор европейцев, до XV в. ограниченный лишь частью Евразии и Северной Африкой, расшатали средневековую систему географических представлений, оказали революционизирующее влияние на развитие общественной мысли, науки и техники. Освоение новых торговых путей и стран, ограбление вновь открытых земель способствовали развитию процесса первоначального накопления капитала в Европе, положили начало созданию колониальной системы капитализма, складыванию мирового рынка. Главные торговые пути передвинулись из Средиземного моря в Атлантический океан. Однако последствия колонизации и завоевания новых земель были неоднозначными для народов метрополий и колоний. Результатом колонизации явилось не только освоение новых земель, оно сопровождалось чудовищной эксплуатацией покоренных народов, обречение на рабство и вымирание. В ходе завоевания были разрушены многие очаги древних цивилизаций, нарушен естественный ход исторического развития целых континентов, народы колонизованных стран были насильственно втянуты в формирующийся капиталистический рынок и своим трудом ускорили процесс становления и развития капитализма в Европе. Пионерами Великих географических открытий стали в XV в. страны Пиренейского полуострова – Испания и Португалия. В XVI и в XVII в.в. к ним присоединились Англия, Голландия и Франция. Темп заморской экспансии нарастал по мере развития нового, капиталистического способа производства в недрах феодальной формации; развитие это требовало всемерного расширения рынка и непрерывных поисков новых источников первоначального накопления. В самой Западной Европе подобные возможности были ограничены, “скачок” в дальнейшем развитии капиталистического производства мог быть обеспечен лишь за счет неисчерпаемых богатств внеевропейских стран. Торговая и колониальная экспансия Англии в XVI-XVII вв. Несмотря на свое удобное островное положение, Англия не была в числе лидеров в начале эпохи Великих географических открытий. Правда, еще в 1496 г. итальянцы Джованни и Себастьяно Каботто (Кабот) предложили Генриху VII исследовать в интересах английской короны неизвестные земли в "западных, восточных и северных морях". Целью их поисков был северо-западный или северо-восточный путь в Индию. В 1496/97 гг. они обследовали побережье Северной Америки и район Ньюфаундленда, открыв для Англии богатейшие рыбные промыслы. Экспедиция в северо-восточном направлении была предпринята только в 1553 г. под предводительством Ф. Уиллотби и Р. Ченслера. Они и снарядившие корабли пайщики надеялись добраться по морям и Ледовитому океану в Индию и Китай. Однако, обогнув Скандинавию, английские корабли замерзли во льдах недалеко от устья Северной Двины в районе Холмогор. Оттуда Р. Ченслер добрался до Москвы и был представлен Ивану IV, после чего между Англией и Московией установились активные дипломатические и торговые отношения. Тем не менее, англичане не отказались от поиска пути в Индию: в своем стремлении на восток они достигли устья Оби и побывали в Сибири, но сочли дальнейшее продвижение бесперспективным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Русский язык
История
На одном из заседаний Боярской думы отец Алексея адашева заявил сын твой государь, ещё в пелёнках... а мы от бояр в твоё мололетство беды многие ви...