Реформы генриха 3 правил с 1574-1589. Он из Франции.
История
Реформы генриха 3 правил с 1574-1589. Он из Франции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Король Германии(1039-1056);Император священной римской империи(1046-1056);Герцог Баварии(1027-1042), (1047-1049);Герцог Швабии(1039-1045);Король Бургундии(1039-1056);Герцог Каринтии(1039-1047). Надеюсь что помог,удачи.
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