Рельеф, климат, геологическое строение и почва Урала.

География
Рельеф, климат, геологическое строение и почва Урала.
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Гость:
Урал принадлежит к числу древних складчатых гор. На месте его в палеозое распологалась геосинклиналь; моря редко тогда покидали его территорию. Они меняли свои границы и глубину, оставляя после себя мощные толщи осадков. Урал испытывал несколько горообразовательных процессов. Каледонская складчатость, проявившаяся в нижнем палеозое (включая салаирскую складчатость в кембрии) , хотя и охватывала значительную территорию, но не была основной для Уральских гор. Главной складчатостью была герцинская. Началась она в среднем карбоне на востоке Урала, а в перми распространилась и на западные склоны. Наиболее интенсивной была герцинская складчатость па востоке хребта. Она проявилась здесь в образовании сильно сдавленных, нередко опрокинутых и лежачих складок, осложненных крупными надвигами, приводящим к возникновению чешуйчатых структур. Складкообразование на востоке Урала сопровождалось глубокими расколами и внедрениями мощных гранитных интрузий. Некоторые из интрузий достигают на Северном Урале громадных размеров — до 100—120 км длины и 50—60 км ширины Северный Урал состоит из ряда параллельных хребтов и кряжей меридионального протяжения, разделенных продольными депрессиями и поперечными долинами верховий рек Щугор, Илыч, Подчерье, Печора, Вишера и их притоков. Общая ширина горной полосы 50—60 км, а вместе с предгорными грядами 80—100 км. Центральный водораздельный хребет, известный под названием Поясовый Камень, ниже примыкающих к нему с запада хребтов: средняя высота его 700—750 м, и лишь отдельные вершины превышают 1000 м (Ойка-Чокур — 1279 м, Отортен — 1182 м) . В рельефе северной части гор наиболее четко выражен западный хребет — Тельпосский; отдельные вершины его поднимаются более чем на 1300 м над уровнем моря (Тельпосиз — 1617 м, Хораиз — 1326 м) . В районе хребта всюду видны следы древнего оледенения в виде огромных валунов, морен, ледниковых озер. Крутые склоны хребта испещрены карами и цирками, на дне которых находятся снежники, небольшие ледники и живописные озера. Ряд высоких обособленных массивов расположен на неширокой Зауральской предгорной гряде; наибольшей высоты достигают горы: Чистоп (1292 м) , Денежкин Камень (1493 м) , Конжаковский Камень (1569 м) , Косьвинский Камень (1519 м) , сложенные интрузиями ультраосновных пород — габродунитами и перидотитами. С запада, на расстоянии 30—50 км, осевую горную полосу Северного Урала сопровождает цепь предгорных гряд, так называемых парм (Овинпарма, Высокая парма, Ыджидпарма, Вуктылпарма и др.) , сложенных известняками и кварцитами палеозоя. Высоты парм не превышают 500—700 м, пологие склоны их поросли таежными лесами из ели и пихты с примесью березы, а вершины густыми высокими травами и цветами. Характерная особенность рельефа Северного Урала — различие в крутизне западного и восточного склонов.
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