Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной рыбы в доме дедушки у него Осталось 5 рыб Сколько рыбы наловил -марат до обеда

Математика

Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной рыбы в доме дедушки у него Осталось 5 рыб Сколько рыбы наловил -марат до обеда

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