Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной рыбы в доме дедушки у него Осталось 5 рыб Сколько рыбы наловил -марат до обеда
Математика
Решение задач При помощи уравнений после обеда Марат наловил на двери бы меньше ч??м до обеда после того как он оставил половину всей выловленной рыбы в доме дедушки у него Осталось 5 рыб Сколько рыбы наловил -марат до обеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х-2=5×2 2х=10+2 х=12:2 х=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметьте вариант, где НЕВЕРНО указана неопределённая форма глагола, от которой образована форма 3-го лица глагола А) отзовётся-отзываться. Б) прибе...
Русский язык
Колыхать, рокотать, черпать, тараторить, гнать, вертеть, лечить грохотать, держать, шептать, стелить, слышать сделать и х причастиями
Физика
Сила тяжести,действующая на тело на высоте h над поверхностью планеты радиусом R н?? полюсе равна весу этого же тела на экваторе.Ускорение свободно...