Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша за это время

Математика
Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша за это время
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Спиши у кого то из отличников или загугли 
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