Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша за это время

Математика

Решение задачи мама Миша шел в школу 10 минут со скоростью 40 метров в минуту а потом 5 минут бежал со скоростью 7 минут какой путь проделал Миша за это время

Автор: Гость