Реши уравнение 56:х=(10+6):2 х-340:10=12×5 (67-23)+у=786-145 464:4+х=210
Математика
Реши уравнение 56:х=(10+6):2 х-340:10=12×5 (67-23)+у=786-145 464:4+х=210
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:х=(10+6):2 56=х*8:2 56=4х х=56/4=14 х-340:10=12×5 х-34=60 х=60-34=26 (67-23)+у=786-145 44+у=641 у=641-44=597 464:4+х=210 116+х=210 х=210-116=94
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