Реши уравнение 56:х=(10+6):2 х-340:10=12×5 (67-23)+у=786-145 464:4+х=210

Математика
Реши уравнение 56:х=(10+6):2 х-340:10=12×5 (67-23)+у=786-145 464:4+х=210
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:х=(10+6):2 56=х*8:2 56=4х х=56/4=14 х-340:10=12×5 х-34=60 х=60-34=26 (67-23)+у=786-145 44+у=641 у=641-44=597 464:4+х=210 116+х=210 х=210-116=94
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Cклади і запиши міркування про те,чому не можна збирати невідомі гриби та ягод...ДУ??Е ПОТРІБНО....
Ответить
Алгебра
Вычислить а) cos(2arcsin) b)tg(- arcsin0,6)
Ответить
Математика
Отцу53года,а сын на 41 год моложе. дедушке столько лет, сколько отцу и сыну вместе. сколько лет дедушке ?за пишите условие
Ответить
Русский язык
Друзья! Помогите пожалуйста ,Спешите предложения вставляя пропущенные буквы и ра??крывая скобки,Укажите ,к каким частям речи относятся слова с не,О...
Ответить
Русский язык
Русский язык, почему пишется на конце слов "о". 1.почему пишется О. В слове "засветилО" В слеве "затемнО" В слове "начистО" 2.Почему п...
Ответить